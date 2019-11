Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa discute hoje o orçamento camarário para 2020, de 1,52 mil milhões de euros, mais 4,7% em relação a este ano (1,45 mil milhões), assim como as Grandes Opções do Plano (2020-2023).

A autarquia lisboeta aprovou, em 31 de outubro, estes dois documentos com os votos favoráveis do PS e do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas) e os votos contra do CDS-PP, PCP e do vereador do PSD João Pedro Costa (a vereadora social-democrata Teresa Leal Coelho não estava presente no momento da votação).

Na apresentação do orçamento para o próximo ano, que decorreu nos Paços do Concelho em 16 de outubro, o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), realçou que esta "é a primeira vez que o município de Lisboa atinge 1,5 mil milhões de euros na sua globalidade", mantendo "as contas equilibradas".