Educação 2018

Os chumbos e a existência de "uma escola nitidamente muito feminina", onde os rapazes têm menos sucesso, são dois dos fenómenos descritos no relatório "Estado da Educação 2018", hoje divulgado e que apresenta um país a progredir.

"Todos os indicadores têm vindo a melhorar, designadamente as taxas de retenção", sublinhou Maria Emília Brederode Santos, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), entidade que realizou o estudo. referindo-se aos resultados do "Estado da Educação 2018", que faz um retrato do país em 2018, analisa a evolução da última década e compara Portugal com o resto da Europa.

Para a presidente do CNE, Portugal aproxima-se das metas estabelecidas com a União Europeia para 2020 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, no que diz respeito à frequência da educação pré-escolar e à taxa geral de escolarização no ensino básico.