O organizador do concurso Chefe Cozinheiro do Ano, criado há 30 anos, define a atual cozinha portuguesa como "de grande informalidade" e virada para "a partilha", a valorizar os produtos nacionais, depois dos anos da crise económica.

"Mudou muita coisa na restauração nestes últimos anos. Sobretudo mais informalidade, uma espécie de humanismo aplicado ao tema da restauração, no sentido em que se valoriza mais a figura humana, a racionalidade, o comportamento, mas munido de uma grande informalidade", disse à Lusa Paulo Amado, organizador do concurso Chefe Cozinheiro do Ano (CCA).

O responsável recordou que, nos últimos anos, o país passou pela crise económica e pela intervenção da 'troika', mas isso teve um efeito positivo na gastronomia.