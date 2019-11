Actualidade

Treze soldados franceses morreram no Mali num acidente com dois helicópteros durante uma operação de combate contra 'jihadistas', anunciou hoje a Presidência francesa.

O Palácio do Eliseu divulgou, num comunicado, que o acidente com os soldados do exército ocorreu na segunda-feira.

Entre os mortos estão seis oficiais, seis suboficiais e um cabo.