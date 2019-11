Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou hoje que aprovou um empréstimo de 400 milhões de dólares para apoiar a construção de uma central de liquefação de gás natural, um setor com o potencial de transformar Moçambique.

"Através da sua participação, o BAD mais uma vez demonstra o seu papel de liderança no apoio à transformação de África; o efeito catalisador trazido pela participação do Banco é estrategicamente apontado à ajuda para Moçambique passar de país em desenvolvimento para uma nação desenvolvida", disse o presidente do BAD, Akinwumi Adesina.

O apoio financeiro do BAD, de cerca de 363,5 milhões de euros, será usado para o financiamento de uma central de liquefação de gás natural para apoiar a transformação da recolha desta matéria-prima na Área 1 do consórcio liderado pela francesa Total, que junta ainda Mitsui, Oil India, ONGC Videsh , Bharat Petroleum, PTT Exploration e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a petrolífera nacional moçambicana.