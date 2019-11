Sporting

O médio brasileiro Wendel será, na segunda-feira, o primeiro futebolista do Sporting a ser ouvido no julgamento da invasão à academia do clube, de acordo com a calendarização anunciada hoje pela juíza Sílvia Pires.

Wendel deverá ser ouvido no tribunal de Monsanto durante a tarde do dia 02 de dezembro, depois de Ricardo Gonçalves, chefe da segurança da academia, à data do ataque, levado a cabo em 15 de maio de 2018.

No mesmo dia, o coletivo de juízes ouvirá o antigo futebolista Manuel Fernandes, à data responsável do departamento de 'scouting' do clube, e que se encontrava na academia.