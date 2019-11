Actualidade

O Norte de Portugal tem um "elevado" potencial de biomassa resultante da poda que deve ser valorizado energeticamente, com benefícios para o ambiente e para a carteira dos consumidores, conclui um projeto ibérico cofinanciado pela União Europeia.

O coordenador do projeto no lado português, André Mota, disse hoje à Lusa que atualmente esta biomassa é, por norma, queimada a céu aberto, "com consequências para o ambiente" e "sem qualquer rentabilização".

"Há um elevado potencial de biomassa que não está a ser aproveitado, é queimado ao ar livre, com consequências para o ambiente, quando pode muito bem ser usado em detrimento de combustíveis fósseis, como o gás natural, tão utilizado no aquecimento das casas", referiu.