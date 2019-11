Actualidade

O diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ alertou hoje que Portugal "continua a ser uma porta de trânsito de quantidades significativas de cocaína produzida na América Latina", mercê da posição geográfica.

Artur Vaz falava aos jornalistas à margem da sessão de abertura do Seminário sobre Tráfico de Estupefacientes Transfronteiriços - Projeto Caravela, que decorre na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, com a presença da Procuradora-geral da República, Lucília Gago, do diretor nacional da PJ, Luís Neves, e do diretor do departamento de combate à droga da Polícia Federal do Brasil, Elvis Secco, entre outros.