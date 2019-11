Actualidade

O grupo Nabeiro - Delta Cafés anunciou hoje a entrada no setor das farmácias, com uma gama de cafés funcionais, desenvolvidos em parceria com o laboratório português Edol, e a Diverge, centro de inovação da empresa.

"Os dois produtos direcionados para as farmácias serão lançados no decorrer do primeiro trimestre" do próximo ano, disse Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro - Delta Cafés, aos jornalistas, à margem do "Evento de Inovação Delta 2019 - Blending Tomorrow", que decorreu hoje em Lisboa.

O gestor adiantou que a primeira gama de cafés funcionais no mercado nacional, designados por aQtive Coffees, será comercializada pela Edol.