Actualidade

Cerca de 25 pessoas estão hoje no Ministério das Infraestruturas e da Habitação para alertar para a eminência de despejos de famílias com crianças na região de Lisboa e dizem que só saem quando tiverem uma resposta do Governo.

Entre elas está Sónia Robalo, que tem de sair de casa na sexta-feira, Helena, despejada do Bairro 6 de Maio, na Amadora, e que se queixa de que a sua casa não é condigna, e ativistas do movimento Habita! - Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade.

Cerca das 11:30, hora e meia depois de se terem juntado no ministério, um grupo de quatro pessoas foi autorizado a subir ao gabinete do ministro, tendo sido recebidas pelo chefe de gabinete da Habitação.