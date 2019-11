Actualidade

O Benfica, recordista de vitórias na prova, recebe o Sporting de Braga no jogo 'grande' dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ditou o sorteio hoje realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A receção do FC Porto ao Santa Clara é o outro jogo entre equipas da I Liga, enquanto o Rio Ave joga no reduto do Marinhense (Campeonato de Portugal), o Paços de Ferreira é anfitrião do Sporting de Espinho, do mesmo escalão, e o Famalicão recebe o Mafra (II Liga).

O sorteio, para uma eliminatória que se realiza entre 17 e 19 de dezembro, ditou também um embate entre equipas do Campeonato de Portugal, o Sertanense-Canelas 2010, garantindo uma equipa do terceiro escalão nos quartos de final.