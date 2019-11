Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu hoje que "as reformas são urgentemente necessárias" na África do Sul para aumentar o investimento privado, os empregos e a crescimento económico.

De acordo com a análise anual à segunda maior economia africana, ao abrigo do Artigo IV, o Fundo considera que o país está confrontado com riscos crescentes devido ao fraco crescimento económico, aumento da dívida pública e empresas pública ineficientes.

O crescimento económico deverá ser de 0,7% este ano e 1,1% em 2020, ficando abaixo do crescimento da população pelo sexto ano consecutivo, pelo que, afirmam, "o crescimento potencial da África do Sul ficará novamente por concretizar".