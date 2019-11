Actualidade

O líder da UNITA apelou hoje à nova equipa dirigente do maior partido da oposição angolana que trabalhem junto das comunidades para "ouvir o cidadão, dialogar com ele", sem esquecer a necessidade de reforçar a coesão interna.

Adalberto da Costa Júnior discursava hoje na cerimónia de tomada de posse dos 51 novos membros do executivo nacional e provincial e representantes parlamentares da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), depois do XIII congresso ordinário do partido realizado entre 13 e 15 deste mês, com as atenções voltadas para as primeiras eleições autárquicas do país, em 2020, "em simultâneo e em todos os municípios".

Para o cargo de vice-presidentes foram nomeados Arlete Chimbinda e Simão Dembo e como secretários-gerais, Álvaro Daniel e Virgílio Samussongo, que têm como adjunto Lázaro Kakunha.