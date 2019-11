Actualidade

O antigo líder da UNITA Isaías Samakuva disse hoje, em Luanda, que vai regressar à Assembleia Nacional e continuar a convencer os angolanos de que o maior partido da oposição é que "pode trazer prosperidade a Angola".

Isaías Samakuva, que foi líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), desde 2003 até novembro deste ano, disse que o trabalho continua e o propósito é o mesmo: levar o partido ao poder político.

"Queremos chegar ao poder político, para que com ele possamos mudar a situação do nosso país", disse Isaías Samakuva, em declarações à imprensa no final da tomada de posse dos novos 51 membros do executivo nacional, provincial e representantes parlamentares nomeados pelo novo líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.