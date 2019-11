Actualidade

O embaixador da Palestina em Portugal considera que o primeiro-ministro israelita está "politicamente acabado", mas não pensa que a eventual saída de Benjamin Netanyahu da política signifique uma grande mudança para os palestinianos.

"Cabe aos israelitas decidir, mas na minha opinião está acabado, politicamente acabado", declarou hoje Nabil Abuznaid à agência Lusa quando questionado sobre se as acusações do procurador-geral de Israel a Netanyahu na semana passada poderiam representar o fim do 'reino' de "Bibi", como também é conhecido o chefe do governo israelita.

"Na minha opinião, se me respeito depois desta acusação, se eu fosse o Netanyahu eu sairia de cena e deixaria os israelitas decidirem o que querem fazer. As pessoas não sabem o que fazer. Ele quer novas eleições, ele quer mudar o sistema, ele está a dizer que todos os outros estão errados e ele está certo", adiantou o embaixador palestiniano, há dois anos em Lisboa.