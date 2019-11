Actualidade

A banda portuguesa Quinta do Bill criou uma canção para os Caretos de Podence que servirá de hino aos icónicos mascarados transmontanos a dias de conhecerem a decisão da UNESCO sobre a candidatura a Património da Humanidade.

O vocalista da banda, Carlos Moisés, contou hoje à Lusa que a canção vai estar pronta no final desta semana e será entregue à associação Casa do Careto, que decidirá quando irá pô-la a circular, com a promessa de que "será uma canção alegre para ser cantada e dançada".

"Olhem os Caretos" é o título da canção da autoria dos Quinta do Bill com letra de Sebastião Antunes e oferecida aos tradicionais mascarados do concelho de Macedo de Cavaleiros, que aguardam a decisão do Comité Intergovernamental de Salvaguarda do Património Imaterial da Humanidade, que se reúne em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 08 e 14 de dezembro.