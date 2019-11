Actualidade

As defesas de Rosa Grilo e de António Joaquim, julgados pela morte do triatleta Luís Grilo, marido da arguida, apontaram hoje em tribunal falhas à investigação da Polícia Judiciária (PJ) e pediram a absolvição dos respetivos constituintes.

Nas alegações finais do julgamento, que decorre em Loures com um tribunal de júri, Tânia Reis, advogada da arguida, considerou que a acusação do Ministério Público (MP) se baseia em prova indireta e numa "teoria apresentada" pela PJ, [que os arguidos mataram para ficarem com os cerca de 500.000 euros dos seguros] que pode levar "a um erro judiciário", aludindo a uma eventual condenação.

A advogada criticou a PJ por "nada ter feito" e seguido outras linhas de investigação, dando o exemplo, de testemunhas que viram Luís Grilo numa "discussão acesa com outro indivíduo" no dia do desaparecimento, ou o facto de o telemóvel da vítima estar numa torre de habitação, num bairro do Carregado, na noite 17 de julho de 2018, um dia após os arguidos terem alegadamente matado Luís Grilo.