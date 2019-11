Actualidade

A catedral de Leiria vai contar com um guião multiformato impresso e com a identificação dos diferentes espaços litúrgicos, permitindo a todos os públicos "ler" e conhecer os diferentes espaços, anunciou hoje o Politécnico de Leiria.

O guião dos espaços litúrgicos e a sinalética da catedral foram desenvolvidos pelo Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Politécnico de Leiria e vai ficar disponível em 03 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com três versões: braille com imagens em relevo, escrita aumentada e sistema pictográfico para a comunicação, o que lhe permite ser lido por pessoas cegas, surdas e com incapacidade intelectual.

Todos os espaços litúrgicos terão as respetivas sinaléticas também nestes formatos.