Actualidade

Cinco elementos da direção da Quercus apresentaram uma "queixa formal" contra o presidente da associação ambientalista ao Conselho Fiscal e Comissão Arbitral, referindo "ameaças" e "favores partidários", revelam documentos a que a Lusa teve acesso.

Paulo do Carmo, presidente da direção desde março, reage acusando os "poderes instituídos" da associação de se "sentirem ameaçados" por uma auditoria solicitada "aos últimos quatro anos", quando a Quercus era liderada por João Branco, um dos autores da queixa.

Na queixa, os dirigentes pedem uma avaliação ao "comportamento" do atual presidente da Quercus, Paulo do Carmo, que "se opôs à divulgação de um comunicado" a desmentir o apoio da associação a uma urbanização na Quinta de Braamcamp, no Barreiro, distrito de Setúbal, veiculada pelo PS local num "comunicado oficial".