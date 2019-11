BES

O ex-presidente do BES disse hoje, no Tribunal da Concorrência, que não havia qualquer interesse ou necessidade de esconder as ações adquiridas pelo Grupo Alves Ribeiro aquando do aumento de capital da Espírito Santo Finantial Group (ESFG), em 2012.

Ricardo Salgado prestou depoimento na primeira sessão do julgamento do recurso que interpôs à decisão do Banco de Portugal (BdP) que o condenou, em julho último, ao pagamento de uma coima de 75.000 euros por violação das normas que obrigavam a desconsiderar do cômputo de fundos próprios da ESFG, em base consolidada, as ações adquiridas pelas holdings do Grupo Alves Ribeiro (GAR) aquando do aumento de capital de 2012.

A contraordenação visou ainda a violação de determinações do BdP que obrigavam à revelação da identidade dos clientes que se encontravam identificados por códigos nos reportes efetuados pela ESFG e a prestação de falsas informações, acusações que Ricardo Salgado procurou hoje rebater.