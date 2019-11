PSD

O primeiro debate entre os candidatos à liderança do PSD Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz vai realizar-se na próxima semana, em 04 de dezembro, na RTP, disseram hoje à Lusa fontes das três candidaturas.

As candidaturas chegaram hoje a acordo sobre o primeiro debate (poderão existir outros, mas ainda não há dias nem modelos consensualizados), que coincidirá com a data do aniversário da morte do fundador do partido, Francisco Sá Carneiro, em 04 de dezembro de 1980, e que todos os anos é assinalada pelo PSD.

Em 2018, realizaram-se três debates entre os então dois candidatos à liderança do PSD - Rui Rio e Pedro Santana Lopes -, dois televisivos e um radiofónico.