Actualidade

O Presidente da República apresentou hoje a suas condolências ao homólogo francês pela morte de 13 militares numa operação contra grupos 'jihadistas' no Mali.

Numa nota publicada no portal da Presidência portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, também na qualidade de comandante supremo das Forças Armadas de Portugal, "apresentou condolências, em nome de todos os portugueses, ao Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, expressando a sua solidariedade para com os familiares e amigos destes militares do Exército Francês".

Num comunicado hoje divulgado, o Palácio do Eliseu anunciou que 13 soldados franceses morreram numa colisão entre dois helicópteros, na noite de segunda-feira.