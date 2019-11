Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que espera uma valorização da moeda brasileira frente ao dólar americano cuja cotação subiu a valores recorde, de 4,26 reais nesta manhã.

"Espero que [a cotação do dólar] caia, torço para que caia a taxa Selic [de juros], que aumente nossa credibilidade diante do mundo", declarou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

O chefe de estado brasileiro voltou a frisar que a política económica do país está nas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes.