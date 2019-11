Actualidade

O mais recente álbum da cantora Mísia, "Pura Vida - Banda Sonora", recebeu o Phonographic Critics Award, prémio da crítica discográfica alemã, anunciou hoje a sua promotora.

"Pura Vida - Banda Sonora" é uma coprodução da promotora Liberdades Poéticas com o Museu do Fado, e que a fadista tem previsto apresentar no primeiro semestre do próximo ano em 15 palcos internacionais, abrindo a digressão, no dia 20 de janeiro, no Le Cigale, em Paris, e passando, entre outras cidades, por Casablanca, Viena, Buenos Aires e São Paulo, de Marrocos ao Brasil.

Do alinhamento do CD fazem parte três temas em espanhol: "Passión" (Ana Carolina/Rodrigo Leão), gravado com o fadista Ricardo Ribeiro, "Corazón y Hueso", em duo com o argentino Daniel Melingo, que assina a música, e "Prelúdio para el Año 3001".