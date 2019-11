Guiné-Bissau/Eleições

A missão de observadores da União Africana (UA) considerou hoje que as eleições presidenciais de domingo se realizaram num ambiente de "calma e serenidade", de forma "transparente e sem incidentes de maior".

Em conferência de imprensa, o chefe da missão da UA, Rafael Branco, em declarações preliminares, referiu que "estas eleições marcam uma etapa importante para a consolidação do processo democrático na Guiné-Bissau".

A missão felicitou o Governo, a Comissão Nacional de Eleições (CNE), os candidatos e o povo guineense e as forças de defesa e segurança e "incentiva a que continuem a preservar a paz e a segurança no país com vista a um desenvolvimento sustentável".