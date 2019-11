Açores/Mau tempo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma que estabelece medidas extraordinárias de contratação pública por ajuste direto nos Açores a propósito da passagem pela região, há cerca de dois meses, do furacão "Lorenzo".

"O Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que estabelece as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com os danos causados pelo furação 'Lorenzo' na Região Autónoma dos Açores", refere nota publicada na página Internet da Presidência.

As medida foram aprovadas na semana passada em Conselho de Ministros.