O treinador do Sporting, Silas, manifestou hoje a intenção de "arrumar com o apuramento" para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol já na receção ao PSV, marcada para quinta-feira, no Estádio José Alvalade.

"Interessa-nos muito ganhar, para ficarmos com esta parte resolvida, porque, depois, temos uma série de jogos e queremo-nos concentrar na I Liga e Taça da Liga. Queremos arrumar com o apuramento já", afirmou o técnico, em declarações à Sporting TV.

Silas, que fazia antevisão da partida da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, referiu que "o PSV é uma equipa forte", lembrando que, de resto, "foi a única equipa com a qual o Sporting perdeu" na fase de grupos, por 3-2, em Eindhoven, na ronda inaugural da prova.