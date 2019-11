Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje com votos do PS e do BE o orçamento camarário para 2020, de 1,52 mil milhões de euros, mais 4,7% em relação a este ano (1,45 mil milhões).

Oito deputados municipais independentes também votaram o documento favoravelmente.

O PSD, o MPT, o PAN e o deputado municipal independente Rui Costa abstiveram-se, enquanto o CDS-PP, o PCP, o PEV e o deputado municipal independente Rodrigo Mello Gonçalves votaram contra.