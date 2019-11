Actualidade

O alargamento até 2024 do contrato de concessão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) significará um acréscimo de investimento de 2,5 milhões de euros à Câmara de Matosinhos, indicou hoje a presidente Luísa Salgueiro.

"O contrato de concessão passou a ser válido até 2024. Não tínhamos previsto esse tempo - mais um ano - o que significa um acréscimo de 2,5 milhões de euros para a Câmara de Matosinhos. Mas, estamos disponíveis e acomodamos isso na deliberação que acabamos de aprovar", disse Luísa Salgueiro.

Assim, no total, a autarquia de Matosinhos, distrito do Porto, vai colocar 12 milhões de euros no Contrato de Concessão de Serviço Público de Transportes Rodoviários de Passageiros explorado pela STCP que, a partir de janeiro, passará para as mãos dos municípios do Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo.