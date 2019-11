Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Real disse hoje que, depois de um "calvário burocrático", o município vai avançar com a reparação dos danos causados há um ano no Campo do Calvário pela queda de uma grua.

Na madrugada de 26 de novembro de 2018, em que se verificaram fortes rajadas de vento, uma grua de grandes dimensões caiu sobre o campo de futebol do Calvário, no centro da cidade, provocando danos nas bancadas e no relvado sintético avaliados em cerca de 300 mil euros.

Precisamente um ano depois, o presidente do município de Vila Real, Rui Santos, referiu que, após "um longo calvário burocrático", o município pode agora avançar com a intervenção