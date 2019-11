LC

O treinador do Benfica afirmou hoje que os 'encarnados' têm de jogar "sem receio de nada" e serem eficazes na visita ao Leipzig, para alimentarem esperanças no grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

"Não podemos ter medo. Foi o que disse aos jogadores. Não podemos olhar para trás, nem para o que ganhámos, nem para o que perdemos. Temos de olhar sempre para a frente, sem receio de nada", disse Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro da quinta jornada do grupo G, com os alemães do Leipzig, na quarta-feira, assegurou que o Benfica "joga em qualquer estádio para vencer" e que foi dessa forma que as 'águias' conquistaram o título nacional na última época.