Actualidade

O proprietário de uma das parcelas de terreno onde estão depositadas toneladas de resíduos em São Pedro da Cova, Gondomar, negou hoje que tenha impedido o acesso aos terrenos e avançou que pondera impugnar a expropriação anunciada pela câmara.

"Nunca pedi uma indemnização e nunca neguei o acesso ao terreno", disse à agência Lusa José Lopes, que é dono de cerca de 27.650 metros quadrados do terreno onde, em São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, foram depositadas, em 2001/2002, toneladas de resíduos perigosos, provenientes da Siderurgia Nacional, que laborou entre 1976 e 1996 na Maia.

No dia 15 de novembro, o Ministério do Ambiente anunciou que a segunda fase de retirada de resíduos, cujo processo esteve bloqueado mais de um ano no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga, porque uma das empresas candidatas à empreitada que não ganhou o concurso contestou, vai avançar em 2020.