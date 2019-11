Actualidade

O Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SCIF/SEF) concedeu hoje 30 dias ao Governo e à direção do SEF para solucionar a falta de efetivos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O presidente do sindicato, Acácio Pereira, avançou com a informação à Lusa, após a assembleia regional extraordinária que decorreu hoje nas instalações do aeroporto do Porto e que "votou por unanimidade" a proposta.

"Exigimos que, tal como foi feito no aeroporto de Lisboa, o façam no aeroporto do Porto e vamos dar ao Governo e à direção do SEF um prazo de 30 dias para solucionar este problema e propor um efetivo permanente adequado às necessidades do SEF no Porto", afirmou Acácio Pereira.