Actualidade

O internacional português Bruno Fernandes assinou hoje um novo contrato com o Sporting, anunciou o quarto classificado da Liga portuguesa de futebol, no seu site oficial.

O presidente leonino, Frederico Varandas, já tinha anunciado, no arranque da época, a intenção de aumentar o salário do médio, que em 2018/19 assinou 32 golos em 56 jogos, melhor registo entre médios no futebol europeu, tornando-se alvo do interesse de vários emblemas.

O internacional português (19 jogos, dois golos) cumpre a terceira época pelos 'verde e brancos', tendo assinado até à data nove golos em 17 encontros, depois de na primeira temporada ter marcado 16 em 56 partidas.