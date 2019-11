OE2019

As cativações fixaram-se em 835,2 milhões de euros até setembro, o que significa que o Ministério das Finanças 'libertou' 21% do total registado no início do ano que a Síntese de Execução Orçamental hoje reviu em alta.

"Em setembro, uma vez apurados os cativos totais sobre o orçamento da despesa de 2019, cifraram-se em 835,2 milhões de euros", lê-se na informação hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo a Síntese de Execução Orçamental, no início do ano estavam cativos 1.053 milhões de euros, o que significa que 21% do montante inicial foi libertado até setembro.