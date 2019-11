Actualidade

A escolha da norte-americana Elizabeth Bishop (1911-1979) como autora homenageada da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2020 está a gerar controvérsia entre vários escritores, por esta ter apoiado o golpe militar brasileiro de 1964.

"Não compreendo como a Flip 2020, maior festa literária do Brasil, escolhe Elizabeth Bishop como homenageada-tema. No momento que o Brasil vive, é a mensagem oposta do que seria preciso. Uma poeta estrangeira que morou no Brasil olhando-o do alto do seu horror às massas, que apoiou com alívio o golpe militar de 1964", escreveu na rede social Facebook a escritora e jornalista portuguesa Alexandra Lucas Coelho.

"Não ponho em questão Bishop como poeta, (...) que isso fique muito claro. Mas escolhê-la como figura da maior festa literária do país justamente quando o Brasil mais precisa de afirmar a potência, a beleza, a liberdade dos seus criadores, logo quando os nostálgicos da ditadura, agora no poder, ameaçam a criação diariamente, parece-me o maior tiro no pé. Insultuoso mesmo", concluiu a autora lusa.