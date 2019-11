Trump

A comissão judicial da Câmara dos Representantes convidou hoje Donald Trump ou os seus advogados a "participar" na audição de 04 de dezembro, que marca uma nova fase do inquérito com vista à destituição do Presidente norte-americano.

"Espero que o senhor ou os seus advogados aceitem participar nesta audição", escreveu-lhe o congressista democrata Jerry Nadler, que preside a esta comissão encarregada de redigir o líbero acusatório de Trump.

A audição incide sobre a questão da eventual ocorrência de "alta traição e delitos graves", considerados na Constituição.