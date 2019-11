Actualidade

As Nações Unidas admitiram hoje que estão a enfrentar "problemas" no controlo da situação no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), que esta semana tem sido palco de violentos protestos contra a missão desta organização no país.

"Estamos a deparar-nos com problemas que são muito difíceis de gerir para uma missão", afirmou a chefe da missão das Nações Unidas na RDCongo (MONUSCO), Leila Zerrougui, aos jornalistas.

Numa videoconferência a partir da capital congolesa, Kinshasa, a responsável abordou os protestos que têm afetado a cidade de Beni e a sua periferia.