Actualidade

O incêndio que deflagrou ao início da noite de quinta-feira num lar em Ourique, Beja, foi extinto às 23:50, estando a ser avaliada a eventual retirada de nove idosos acamados, disse o comandante dos bombeiros locais.

Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Ourique, Mário Baptista, adiantou que as chamas, que deflagraram às 21:00 de quinta-feira, atingiram a sala de refeições, e o resto do edifício do lar da Santa Casa da Misericórdia "foi afetado com fumo".

Dos utentes do lar, 68 foram retirados, tendo um deles sido encaminhado para o seu domicílio, enquanto todos os outros foram levados para o centro de convívio da Câmara Municipal de Ourique, para o quartel dos bombeiros e para a creche e jardim-de-infância da Santa Casa, indicou o responsável, que admitiu que os utentes possam regressar ainda esta noite aos seus quartos.