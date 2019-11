Actualidade

A Câmara de Nova Iorque aprovou na terça-feira um projeto de lei que torna ilegal a venda de todos os aromas nos cigarros eletrónicos e a vapor, medida que entrará em vigor em 01 de julho em 2020.

Com esta decisão, Nova Iorque irá converter-se na segunda cidade norte-americana a aprovar uma medida deste tipo, depois de os eleitores de São Francisco terem aprovado uma proposta similar num referendo em 2018, de acordo com os media locais.

"A cidade de Nova Iorque não vai esperar mais para adotar esta proibição", afirmou o presidente do conselho municipal, Corey Johnson, após a aprovação da medida com uma grande margem de 49-2, enquanto no exterior decorriam manifestações a favor e contra.