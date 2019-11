Actualidade

Jornalistas distinguidos com os Prémios Gazeta 2018 criticaram na terça-feira as condições atuais para o exercício da profissão e a prevalência do imediatismo, que reduz a sua função à de "retransmissores de informação", sem "tempo para nada".

Estas mensagens foram deixadas perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, na cerimónia de entrega destes prémios, que são uma iniciativa do Clube de Jornalistas, patrocinada pelo Santander e pela Galp.

O cartunista António, que recebeu o prémio Gazeta de Mérito, pelos seus 45 anos de carreira, declarou que esta distinção "chega num momento particularmente difícil para a caricatura em todo o mundo", em resultado da "pressão económica sobre os jornais e revistas e consequente redução de custos", mas também "pela intolerância política e religiosa" e "pela pressão das redes sociais e do politicamente correto".