O México quer uma reunião de alto nível com os Estados Unidos "o mais breve possível", após as declarações do Presidente norte-americano que anunciou a intenção de designar os cartéis mexicanos como organizações terroristas internacionais.

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, estabelecerá contacto com o se homologo norte-americano, Mike Pompeo, "a fim de discutir esta questão muito importante para a agenda bilateral", apontou, em comunicado, o Governo mexicano.

O objetivo da reunião é "conhecer o conteúdo e os planos das declarações" feitaspor Donald Trump, indicou a mesma nota.