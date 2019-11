Macau/20 ANOS

O presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino, considera que em Macau nunca existirá uma situação parecida com a de Hong Kong, porque a sociedade local é "fraca", reflexo duma administração portuguesa mais permissiva em relação à China.

"Em Macau não vai haver nunca uma coisa igual ou parecida ao que aconteceu em Hong Kong", afirmou Carlos Monjardino, em entrevista à Agência Lusa.

Na antiga possessão portuguesa "não há fagulhas" e as sociedades civis dos dois territórios do Delta do Rio das Pérolas não têm nada a ver uma com a outra: "uma é muito forte, a de Hong Kong, a de Macau é fraca".