Actualidade

O presidente da Fundação Oriente avisa Portugal para selecionar rapidamente áreas de investimento na China, como saúde, ou "muito pouco" ou "nada" sobrará de uma relação de 500 anos entre os dois países.

Portugal "tem já muito pouco" para recuperar da relação histórica da 500 anos com a China, e já só conseguirá algum ganho se fizer "um esforço muito grande, e muito bem direcionado para setores de atividade compatíveis com a dimensão", oferecendo algo "útil" a Pequim, afirmou Carlos Monjardino, em entrevista à Agência Lusa.

Na opinião de Monjardino, a saúde é um desses setores da economia portuguesa com capacidade para investir no mercado chinês e com o qual Portugal ainda pode "dar qualquer coisa de diferente".