Actualidade

O conselheiro das comunidades portuguesas em Macau José Pereira Coutinho expressou hoje reservas sobre a qualidade dos tradutores e do ensino português no território cuja transferência da administração de Portugal para a China aconteceu em 1999.

Um dos grandes "desafios é a qualidade do ensino. Tenho algumas reservas não só quanto a alguns docentes do secundário, como universitário porque é o cozinheiro ou o padeiro que faz o pão", disse aquele que é também o único deputado português na Assembleia Legislativa de Macau.

"É muto importante termos pessoas qualificadas", insistiu, afirmando que há vários exemplos que legitimam as suas reservas: "Muito recentemente, a nível da tradução, o Governo de Macau resolveu contratar tradutores do interior do continente, alegando exatamente o problema da qualidade do ensino da língua portuguesa cá em Macau".