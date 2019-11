Actualidade

O Governo e os parceiros sociais iniciam hoje a discussão sobre o acordo de rendimentos e competitividade, com as centrais sindicais e as confederações patronais a apresentarem propostas distintas sobre os temas que consideram prioritários.

As quatro confederações patronais - CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Confederação do Comércio e Serviços (CCP), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP) - levam para a reunião uma proposta conjunta com os temas a discutir.

Entre os temas propostos pelas confederações empresariais estão os fundos estruturais, o financiamento das empresas, simplificação administrativa, formação profissional, avaliação do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e definição de critérios para a atualização do salário mínimo.