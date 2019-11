Actualidade

O Governo de Macau abriu hoje um novo concurso público para a habitação económica, o primeiro desde 2014 e que prevê a aquisição de casas a preço inferior ao do mercado livre.

Segundo um anúncio publicado em Boletim Oficial, em concurso estão 3.011 frações autónomas, a construir na zona A dos novos aterros (áreas conquistadas ao mar). As candidaturas decorrem até 26 de março do próximo ano.

Os requerentes - representante do agregado familiar ou candidato individual - devem ter no mínimo 18 anos, ser residentes permanentes de Macau e "reunir as condições referentes aos limites máximos e mínimos de rendimento mensal e limite máximo de património líquido", é referido no anúncio.