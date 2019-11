Actualidade

O filme "O Irlandês", do realizador Martin Scorsese, estreia-se hoje na plataforma de 'streamming' Netflix, a par da exibição em sala em alguns países, mas não em Portugal.

"O Irlandês" junta Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, e é descrito como "um épico solenemente operático" sobre crime organizado, com três horas e meia de duração, que Martin Scorsese rodou com produção da Netflix, graças a um orçamento de 159 milhões de dólares.

O filme parte de um caso real, investigado pela polícia norte-americana, sobre o desaparecimento, em 1975, de Jimmy Hoffa, líder do sindicato dos camionistas norte-americanos, tendo a autoria do crime sido atribuída a Frank Sheeran, a quem chamavam de "o irlandês", com ligações à mafia.