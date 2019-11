Actualidade

Alinhar a investigação em saúde com as necessidades da indústria e conseguir retirar valor a partir dos dados de saúde que já existem, garantindo a privacidade, são algumas das propostas do Health Cluster Portugal para o futuro do setor.

O estudo, que vai ser hoje apresentado e a que a Lusa teve acesso, sugere alterações aos processos em ensaios clínicos para os fomentar e agilizar, um programa para atrair centros de inovação tecnológicos e propõe um trabalho em conjunto com os reguladores para que os dados de saúde disponíveis possam gerar valor, garantindo a privacidade dos utentes.

O trabalho desenvolvido, que envolveu todos os associados do Health Cluster Portugal (HCP), identificou cinco tendências na saúde que deverão ser prioritárias: o financiamento com base em resultados (e não pelo número de atos) e o aproveitamento de dados; o paciente mais informado e que participa na decisão, o envelhecimento ativo - com prevalência de doenças crónicas -, a capacidade de partilhar inovação e a saúde digital, com a integração de dispositivos e dados para modelos de cuidados de saúde inovadores e à distância.