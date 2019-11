Actualidade

Mandalay, Birmânia, 27 de nov 2019 (2019) - Um cidadão alemão morreu e uma argentina ficou ferida após a explosão, na terça-feira, de uma mina antipessoal quando viajavam de motociclo no nordeste de Myanmar (antiga Birmânia), segundo fontes policiais.

O cidadão alemão de 40 anos e a argentina de 39 anos sofreram o acidente na terça-feira no estado de Shan, onde em algumas áreas existem minas antipessoais devido ao conflito entre o exército birmanês e guerrilheiros de vários grupos étnicos.

A organização não-governamental Charity Without Borders disse à agência espanhola Efe que a mulher sofreu "ferimentos leves" na perna e no braço e foi internada no hospital Hsipaw, no noroeste de Shan.